В Минздраве рассказали, в каких регионах РФ самая высокая заболеваемость раком

Наибольшее число впервые выявленных случаев заболевания раком среди регионов России в прошлом году было зафиксировано в Архангельской области. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает RT.

Отмечается, что там было впервые выявлено 566,2 случая на 100 тысяч населения. Следом расположились Брянская и Сахалинская области (556,2 и 550,2 соответственно). Также большое количество случаев наблюдается в Мордовии и Пензенской области.

Внизу списка оказались Дагестан (163,6), Чечня (164,2), Ингушетия (176,5), Чукотка (205,4) и Ямало-Ненецкий автономный округ (215,3).

Всего в прошлом году было впервые выявлено 640,4 тысячи случаев, что оказалось на 2,5% больше, нежели годом ранее. Общий же уровень составил 436,3 случая на 100 тысяч населения.