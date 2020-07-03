Вирусолог уверяет, что тоннели для дезинфекции не защитят от коронавируса

Один из ведущих немецких вирусологов — директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик — считает, что тоннели для дезинфекции не защитят людей от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил РИА "Новости".

— Основные очаги размножения SARS-CoV-2 находятся в бронхах и лёгких. Поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна, — отметил Штрик, отвечая на вопрос об эффективности такого прибора в борьбе с CoViD-19.

Однако специалист добавил, что такие тоннели могут помочь людям не подхватить другие инфекции.

— Но с другими вирусами, например ротавирусами, норовирусами (это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности), важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично, — заявил Штрик.