Синоптик предупредил об "опасной погоде" в регионах России

В ближайшие дни в нескольких российских регионах ожидаются экстремальная жара, мощнейшие грозы с сильным ветром и даже угрожающие растениям заморозки. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

— На юге Сибири — в Хакасии — сегодня очень сильный дождь с градом. Ветер штормовой — 25–30 метров в секунду. Крупный град ожидается в Приморском крае. С 3 по 5 июля в Туве, центральных и южных районах Красноярского края ливень с градом. Ветер может достигать 30 метров в секунду, — приводит её слова издание.

Дождливая погода ожидается в ближайшие три дня в большей части Центрального округа, местами она будет усугубляться грозами и сильным ветром. Хотя температура в светлое время суток будет достигать 23–29 градусов. А вот на юге округа, например в Воронежской и Белгородской областях, столбики термометров могут подняться до 37 градусов тепла из-за средиземноморского воздуха, при прояснениях он будет раскаляться ещё сильнее.