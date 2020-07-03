Более 12 тысяч россиян стали волонтёрами и помогали пациентам с коронавирусом

В России более 12 тысяч человек приняли решение стать добровольцами и помогали в оказании помощи пациентам, у которых был выявлен коронавирус. При этом только половина имеет профильное образование. И те из них, кто в будущем планирует связать свою жизнь с медициной, могут рассчитывать на послабления при поступлении в вузы.

— За добровольческую (волонтёрскую) деятельность в рамках борьбы с CoViD-19 в размере не менее 150 часов начисляется 20 дополнительных баллов, — говорится в сообщении Минздрава России.

При этом за работу на должностях медицинского персонала и прохождение практики в учреждениях, которые работали непосредственно с пациентами с подтверждённым коронавирусом на протяжении не менее 30 календарных дней, дополнительно начисляется 30 баллов.

Отмечается, что из числа уже обучающихся студентов старших курсов более 37 тысяч человек принимали участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом в рамках практики. Ещё 25 тысяч учащихся после прохождения дополнительной подготовки были трудоустроены и допущены к работе с пациентами с CoViD-19.

Согласно последним данным, на текущий день в России зарегистрировано 661 165 случаев заболевания, за минувшие сутки — 6760. Победили недуг и были выписаны из больниц 428 978 человек, скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 9683 человека.