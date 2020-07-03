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В Туве ищут четырёхлетнего мальчика, который пропал на реке, пока его мать пила с сожителем

При этом женщина не смогла пояснить какие-либо обстоятельства происшествия.

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Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва

В Тыве спасатели, добровольцы и правоохранители ищут пропавшего на реке четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Отмечается, что на берег реки в Улуг-Хемском районе Тувы он прибыл утром 2 июля вместе с матерью и её сожителем. Там взрослые распивали спиртное. Пропажу сына женщина заметила лишь через семь часов после того, как приехала к реке.

При этом она не смогла пояснить какие-либо обстоятельства происшествия, так как была сильно пьяна. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители.

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