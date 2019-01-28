Абэ назвал условия заключения мирного договора с Россией

Японский премьер подчеркнул, что народы обеих стран углубят взаимное доверие и дружбу, а также разрешат территориальный вопрос.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет заключён на основе декларации 1956 года. Об этом он сообщил во время выступления на открытии сессии парламента, пишет ТАСС.

— Мы с президентом Путиным разделяем решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме, сохраняющейся уже более 70 лет после войны, и не передавать её будущим поколениям, — сказал Абэ.

По его словам, народы России и Японии смогут углубить взаимное доверие и дружбу, разрешить территориальный вопрос и заключить договор о мире.

Ранее президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах.