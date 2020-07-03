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Роспотребнадзор: Пляжи в Москве пока закрыты из-за ситуации с коронавирусом

Специалисты пристально наблюдают за ситуацией и берут анализы проб воды и песка в таких местах.

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Фото © ТАСС / Павел Кассин

Зоны отдыха с купанием и без купания в столице остаются закрытыми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве пояснили, что пока такие зоны решили не открывать, однако специалисты пристально наблюдают за ситуацией в городе.

В связи с установлением в Москве тёплой погоды в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга, — подчеркнули в сообщении.

Представители Роспотребнадзора добавили, что отреагировали на сообщение о заморе рыбы на Школьном озере Зеленограда: специалисты выехали на место и взяли пробы воды для исследований. Проверка показала, что вода отвечает всем требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 154 839. За сутки заболевание переборол ещё 1591 человек.

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