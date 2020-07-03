Роспотребнадзор: Пляжи в Москве пока закрыты из-за ситуации с коронавирусом

Зоны отдыха с купанием и без купания в столице остаются закрытыми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве пояснили, что пока такие зоны решили не открывать, однако специалисты пристально наблюдают за ситуацией в городе.

— В связи с установлением в Москве тёплой погоды в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга, — подчеркнули в сообщении.

Представители Роспотребнадзора добавили, что отреагировали на сообщение о заморе рыбы на Школьном озере Зеленограда: специалисты выехали на место и взяли пробы воды для исследований. Проверка показала, что вода отвечает всем требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.