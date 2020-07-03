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Пузо, стресс и алкоголизм. Что мы приобрели после самоизоляции и как теперь это исправить

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Фото © Shutterstock

Режим вынужденного домоседства многих спас от коронавируса, но "подарил" им кучу неприятных диагнозов. Удалённая работа, нервотрёпка в семье, а ещё и невозможность увидеться с друзьями — слишком много неожиданных испытаний для столь короткого периода времени. Психологи, хирурги и диетологи собирают в единую базу множество осложнений от сидения дома взаперти. Мы собрали самые популярные проблемы и решения.

Проблема: лишний вес

Тут два решения. Первое: проходите 8000 шагов в день. Бегать не надо можно просто быстро гулять. И считайте калории вам нужно уйти в дефицит. Для мужчин это 20002500 калорий, для женщин 12001500

Проблема: дистрофия мышц

Решение: укрепление мышц, но в щадящем режиме. Даже если вы занимались спортом ранее, лучше пока тренироваться с собственным весом. Отжимания и эспандер вместо гири и штанги

Проблема: расстройство желудка

Решение: откажитесь от сладкого и мучного. Попробуйте сбалансированное питание, где больше рыбы и салатов, чем жареных крыльев, пельменей и тортиков

Проблема: хронический стресс

Решение: почаще бывайте на природе и пореже в соцсетях. Не смотрите телевизор, лучше почитайте книжку. А ещё уделите время себе, попробуйте медитацию хватит пяти минут в день

Проблемы с позвоночником

Решение: отказ от сидячего образа жизни, больше упражнений. Начните делать щадящую гимнастику для позвоночника, возможна и йога. Но сперва проконсультируйтесь с врачом, некоторые асаны вредны

Проблема: хронический алкоголизм

Решение: сведите к минимуму контакты с сильно пьющими знакомыми. Не стоит пить чаще раза в неделю. И помните: ежедневная бутылка пива подрывает ваше здоровье

Проблема: бессонница

Решение: выработайте режим сна. Помните: все гаджеты нужно выключить и забыть про них за час до сна. Свет мешает уснуть. Лечь в кровать лучше до полуночи. А утром можно сделать лёгкую разминку: приседания, отжимания, пресс

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