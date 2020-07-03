Пузо, стресс и алкоголизм. Что мы приобрели после самоизоляции и как теперь это исправить

Режим вынужденного домоседства многих спас от коронавируса, но "подарил" им кучу неприятных диагнозов. Удалённая работа, нервотрёпка в семье, а ещё и невозможность увидеться с друзьями — слишком много неожиданных испытаний для столь короткого периода времени. Психологи, хирурги и диетологи собирают в единую базу множество осложнений от сидения дома взаперти. Мы собрали самые популярные проблемы и решения.