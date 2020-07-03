Пузо, стресс и алкоголизм. Что мы приобрели после самоизоляции и как теперь это исправить

Режим вынужденного домоседства многих спас от коронавируса, но "подарил" им кучу неприятных диагнозов. Удалённая работа, нервотрёпка в семье, а ещё и невозможность увидеться с друзьями — слишком много неожиданных испытаний для столь короткого периода времени. Психологи, хирурги и диетологи собирают в единую базу множество осложнений от сидения дома взаперти. Мы собрали самые популярные проблемы и решения.
Проблема: лишний вес
Тут два решения. Первое: проходите 8000 шагов в день. Бегать не надо — можно просто быстро гулять. И считайте калории — вам нужно уйти в дефицит. Для мужчин это 2000–2500 калорий, для женщин — 1200–1500
Проблема: дистрофия мышц
Решение: укрепление мышц, но в щадящем режиме. Даже если вы занимались спортом ранее, лучше пока тренироваться с собственным весом. Отжимания и эспандер вместо гири и штанги
Проблема: расстройство желудка
Решение: откажитесь от сладкого и мучного. Попробуйте сбалансированное питание, где больше рыбы и салатов, чем жареных крыльев, пельменей и тортиков
Проблема: хронический стресс
Решение: почаще бывайте на природе и пореже — в соцсетях. Не смотрите телевизор, лучше почитайте книжку. А ещё уделите время себе, попробуйте медитацию — хватит пяти минут в день
Проблемы с позвоночником
Решение: отказ от сидячего образа жизни, больше упражнений. Начните делать щадящую гимнастику для позвоночника, возможна и йога. Но сперва проконсультируйтесь с врачом, некоторые асаны вредны
Проблема: хронический алкоголизм
Решение: сведите к минимуму контакты с сильно пьющими знакомыми. Не стоит пить чаще раза в неделю. И помните: ежедневная бутылка пива подрывает ваше здоровье
Проблема: бессонница
Решение: выработайте режим сна. Помните: все гаджеты нужно выключить и забыть про них за час до сна. Свет мешает уснуть. Лечь в кровать лучше до полуночи. А утром можно сделать лёгкую разминку: приседания, отжимания, пресс