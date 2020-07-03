В Москве от коронавируса вылечился ещё 1591 пациент

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 154 839 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент, — уточнила вице-мэр.