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В Москве от коронавируса вылечился ещё 1591 пациент

Выздоровевшие при желании становятся донорами плазмы крови и социальными волонтёрами.

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Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 154 839 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент, — уточнила вице-мэр.

После курса лечения доктора проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия инфекции в организме человека. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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