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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе школ в пандемию

Общеобразовательным организациям советуют составить специальное расписание, чтобы минимизировать контакты учеников.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Роспотребнадзор дал санитарно-эпидемиологические рекомендации по работе общеобразовательных организаций в период пандемии. Соответствующий документ опубликован на сайте федеральной службы.

Согласно рекомендациям, необходимо разработать специальное расписание, которое минимизирует контакты учеников, также за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств должна проводиться каждый день. Также отмечается, что в учреждениях следует обеспечить постоянное наличие мыла и антисептиков.

В федеральной службе рекомендуют организовать работу поваров, а также других сотрудников в этой сфере с использованием защитных масок и одноразовых перчаток. Также в Роспотребнадзоре советуют во время уроков проветривать коридоры и рекреации, а во время перемен — кабинеты.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила варианта, при котором новый учебный год в школах страны начнётся в очной форме. Она назвала ситуацию с коронавирусом в стране "в общем-то управляемой".

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