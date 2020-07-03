Роспотребнадзор дал рекомендации по работе школ в пандемию

Роспотребнадзор дал санитарно-эпидемиологические рекомендации по работе общеобразовательных организаций в период пандемии. Соответствующий документ опубликован на сайте федеральной службы.

Согласно рекомендациям, необходимо разработать специальное расписание, которое минимизирует контакты учеников, также за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств должна проводиться каждый день. Также отмечается, что в учреждениях следует обеспечить постоянное наличие мыла и антисептиков.

В федеральной службе рекомендуют организовать работу поваров, а также других сотрудников в этой сфере с использованием защитных масок и одноразовых перчаток. Также в Роспотребнадзоре советуют во время уроков проветривать коридоры и рекреации, а во время перемен — кабинеты.