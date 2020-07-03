"Потеря отца и тренера". Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выразил свои соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.
— Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал ирландский боец в "Твиттере".
Ранее тренер Конора Макгрегора также выразил слова сочувствия семье погибшего.
Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. 57-летний Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.