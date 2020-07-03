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"Потеря отца и тренера". Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова скончался на 58-м году жизни.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выразил свои соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал ирландский боец в "Твиттере".

Ранее тренер Конора Макгрегора также выразил слова сочувствия семье погибшего.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. 57-летний Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.

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