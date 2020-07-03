Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в дагестанском селе

Похороны российского тренера по боевым искусствам, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа пройдут в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Об этом Лайфу сообщил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.

— Да, не в горах похоронят, скорее всего, а на равнине, где село Кироваул, скорее всего, сегодня ночью, — заявил собеседник.

Ранее друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов заявил Лайфу, что тренер скончался из-за инсульта и осложнений на фоне CoViD-19.