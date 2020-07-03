Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в дагестанском селе

Похороны российского тренера по боевым искусствам, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа пройдут в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Об этом Лайфу сообщил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.
— Да, не в горах похоронят, скорее всего, а на равнине, где село Кироваул, скорее всего, сегодня ночью, — заявил собеседник.
Ранее друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов заявил Лайфу, что тренер скончался из-за инсульта и осложнений на фоне CoViD-19.
Напомним, 25 апреля Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая тренера пришлось перевезти в Москву, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у мужчины начались осложнения из-за пневмонии — образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели Нурмагомедову операцию на сердце.
22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии, хотя 19 июня сообщалось, что коронавирус мужчине удалось победить.