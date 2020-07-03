"Зашевелились". ЧОП, обманом устроившее охранника в детсад, выплатило ему зарплату после публикации Лайфа

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Оказавшийся поневоле бесплатным сторожем детского сада № 58 "Щелкунчик" в Клину Алексей Трутнев получил причитающуюся ему зарплату от представителей частной охранной организации "Стандарт". Об этом россиянин рассказал Лайфу.

По его словам, ему выплатили деньги за все смены, которые он отработал, решив больше не связываться. Вместо обещанного сменщика к нему в Клин приехал начальник охраны — видимо, новую жертву пока не нашли. Приехавший стал расспрашивать охранника о ключах, которые были в его распоряжении, хотя должен знать о них сам. Объяснять внезапное решение организации он не стал.

— Насчёт того, что почему решили выплатить, он сказал, что решали наверху и он не в курсе, — пояснил Трутнев.

Он поблагодарил редакцию Лайфа за помощь и освещение возмутительной истории и заверил, что собрал внушительный материал для того, чтобы в будущем никто не оказался на его месте.

Ранее Алексей Трутнев обратился в Лайф и рассказал, что уже месяц работает охранником в детском саду № 58 "Щелкунчик" в Клину без зарплаты и оформления. Бесплатным работником он стал после того, как представитель частной охранной организации предложил ему работу в дошкольном учреждении и оставил там, перестав выходить на связь.