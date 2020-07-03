"Есть определённый момент". Адвокат Ефремова объяснил слова о невиновности актёра

Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил Лайфу, что актёр никогда не признавал свою вину в том, что именно с его участием произошла авария. По словам правозащитника, он предлагал помощь пострадавшей стороне, так как авария произошла с участием его джипа.

— Ефремов никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершено ДТП. Если он хотел помочь пострадавшей стороне, то это значит с участием его автомобиля было совершено ДТП с летальным исходом. А виноват он или нет — это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона 100 рублей не получит. Есть определённый момент, не могу раскрывать. Он же всё равно был в машине, это его машина. Он был выпившим, — сказал Пашаев.

Факт того, что Ефремов был за рулём джипа, который пересёк двойную сплошную и врезался в фургон, адвокат подтверждать не стал.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Адвокат актёра заявил о невиновности своего подзащитного в смертельной аварии и заверил, что этой позиции придерживается и сам заслуженный артист РФ.