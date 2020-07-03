Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым отреагировал на слова защиты о невиновности актёра: Это кощунство

Говорить, что актёр Михаил Ефремов невиновен в смертельном ДТП, унёсшем жизнь человека, — кощунство. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.
Отреагировав на внезапное заявление коллеги со стороны артиста, он заметил, что в текущей ситуации нет смысла пытаться свалить вину на машину. Судя по результатам экспертизы, с авто в момент аварии всё было в порядке.
Если же адвокат Эльман Пашаев пытался своими словами намекнуть на то, что Ефремов не управлял авто, то и это нонсенс, так как все записи с места аварии свидетельствуют об обратном, считает Добровинский.
— Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае эту коллизию может разрешить только суд. Знаете, немного кощунство — говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват, — заключил он.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.