Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым отреагировал на слова защиты о невиновности актёра: Это кощунство

Говорить, что актёр Михаил Ефремов невиновен в смертельном ДТП, унёсшем жизнь человека, — кощунство. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.

Отреагировав на внезапное заявление коллеги со стороны артиста, он заметил, что в текущей ситуации нет смысла пытаться свалить вину на машину. Судя по результатам экспертизы, с авто в момент аварии всё было в порядке.

Если же адвокат Эльман Пашаев пытался своими словами намекнуть на то, что Ефремов не управлял авто, то и это нонсенс, так как все записи с места аварии свидетельствуют об обратном, считает Добровинский.

— Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае эту коллизию может разрешить только суд. Знаете, немного кощунство — говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват, — заключил он.