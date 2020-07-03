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Михаила Ефремова привезли на допрос — видео

Причина вызова к следователю не уточняется.

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Видео © Агентство "Москва"

Актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, привезли на допрос в Главное управление МВД РФ по Москве. Кадры с места публикует агентство "Москва".

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Сегодня адвокат артиста сделал неожиданное заявление: якобы вины его подзащитного в смертельной аварии нет.

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