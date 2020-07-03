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Путин позвонил Хабибу и выразил ему соболезнования в связи со смертью отца

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни.

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин позвонил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.

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