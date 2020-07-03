Верховная рада сняла Смолия с должности главы Нацбанка Украины

Депутаты Верховной рады Украины в ходе заседания 3 июля приняли решение об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка Незалежной по предложению президента страны Владимира Зеленского.

Решение поддержало 286 парламентариев, в то время как необходимый минимум составлял 226.

Сам Смолий выступил в сессионном зале и пояснил, почему решил подать в отставку. Он заверил, что его заявление вовсе не говорит о том, что независимость Нацбанка "удалось сломать".

— Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка на Украине, — приводит его слова "Страна.ua".

Смолий отметил, что в НБУ работают "высококлассные профессионалы", благодаря которым держится макроэкономическая и финансовая стабильность. Он подчеркнул, что этим людям нельзя мешать. Вместе с тем он призвал правительство и политиков наладить диалог с Нацбанком.