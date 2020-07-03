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Путин поддержал идею проведения в России уроков исторической памяти

Такое предложение прозвучало на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке поправок к конституции.

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Фото © ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения в стране уроков исторической памяти. Такое предложение было озвучено на встрече российского лидера с рабочей группой, готовившей изменения в конституцию.

По поводу уроков исторической памяти — замечательная идея, полностью поддерживаю, — подчеркнул Путин.

Напомним, также на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в основной закон государства Владимир Путин назвал главным гарантом стабильности в России граждан, которые способны принимать решения, подобные поправкам к конституции. Глава РФ отметил, что россияне сердцем почувствовали необходимость предложенных поправок.

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