Путин поддержал идею проведения в России уроков исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения в стране уроков исторической памяти. Такое предложение было озвучено на встрече российского лидера с рабочей группой, готовившей изменения в конституцию.

Напомним, также на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в основной закон государства Владимир Путин назвал главным гарантом стабильности в России граждан, которые способны принимать решения, подобные поправкам к конституции. Глава РФ отметил, что россияне сердцем почувствовали необходимость предложенных поправок.