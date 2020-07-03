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Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан

Глава государства подчеркнул, что нехватка рабочих рук является серьёзным ограничителем развития экономики.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна нуждается в новых гражданах, а также заинтересована в притоке мигрантов.

По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан. Мы будем работать не только над увеличением рождаемости внутри страны, но и в притоке людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле слова, — отметил глава государства в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию.

Президент признал, что с развитием экономики стране уже не хватает, а скоро совсем будет не хватать рабочих рук, это является серьёзным ограничителем развития экономики.

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Теперь в этом случае соискателю не нужно будет отказываться от иностранного. Также отменяется ряд требований для тех, кто родился в СССР, жил в его бывших республиках и теперь хочет получить паспорт РФ.

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