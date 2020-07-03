Путин пошутил о флаге ЛГБТ на здании Посольства США в Москве: Показали, кто там работает

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Сенатор Алексей Пушков обратил внимание президента России Владимира Путина на историю с флагом ЛГБТ-сообщества, который был вывешен на фасад здания американского посольства в Москве. Глава государства заявил, что позиция РФ по этому поводу "понятная".

— Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно. Мы много раз говорили на этот счёт, у нас позиция понятная, — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что несколько лет назад был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

— Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, мы против навязывания. А те, кто атакует нас по этому направлению, ломятся в открытую дверь, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в России не было, нет и не будет ничего, связанного с ограничением прав по национальному, религиозному признакам или сексуальной ориентации.

— Никогда в России такого не было и не будет никогда, — заверил Путин.

Другим странам российский лидер предложил следить за собой. Путин уточнил, что в некоторых государствах, в том числе в США, до сих пор существует норма уголовного права, по которой можно преследовать людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

— А в некоторых странах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией можно приговорить к смертной казни. Пускай там поковыряются, — заметил глава государства.