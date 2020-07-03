Путин назвал главным гарантом стабильности в РФ граждан, способных принимать решения о судьбе страны

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главным гарантом стабильности в России являются граждане, которые способны принимать решения, подобные поправкам к конституции. Об этом российский лидер заявил на встрече с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон страны.

— Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено, востребовано и нужно стране. И этот внутренний настрой граждан РФ на то, чтобы создать условия для поступательного развития, он чрезвычайно важен, — сказал Путин.

Он также отметил, что граждане своим решением об изменениях в конституцию утвердили чёткие приоритеты, которыми следует руководствоваться при работе правительства.

Также на встрече с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон страны, президент России Владимир Путин подчеркнул, что поправки к конституции вступают в силу по воле народа. Принятое решение глава государства назвал значимым.