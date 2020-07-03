Как тебе такое? Илон Маск стал богаче на $5,2 миллиона за неделю

Основатель Tesla Илон Маск за минувшую неделю разбогател на $5,2 миллиона из-за роста котировок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Такие данные приводит Forbes.

— Эти цифры увеличиваются и сокращаются, но главным остаётся выпуск отличной продукции, которая нравится людям, — сказал сам разбогатевший предприниматель.

Отмечается, что состояние владеющего 13% акций компании Маска увеличилось до $46,3 млрд. При этом рыночная капитализация предприятия достигла $224,5 млрд, что позволило Tesla обогнать почти все компании, представленные в индексе S&P 500.