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Как тебе такое? Илон Маск стал богаче на $5,2 миллиона за неделю

Теперь в списке самых богатых людей мира он поднялся на 22-ю строчку.

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Основатель Tesla Илон Маск за минувшую неделю разбогател на $5,2 миллиона из-за роста котировок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Такие данные приводит Forbes.

Эти цифры увеличиваются и сокращаются, но главным остаётся выпуск отличной продукции, которая нравится людям, — сказал сам разбогатевший предприниматель.

Отмечается, что состояние владеющего 13% акций компании Маска увеличилось до $46,3 млрд. При этом рыночная капитализация предприятия достигла $224,5 млрд, что позволило Tesla обогнать почти все компании, представленные в индексе S&P 500.

Благодаря такому увеличению состояния Маск поднялся на 22-е место в списке самых богатых людей мира, прибавив в рейтинге девять позиций.

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