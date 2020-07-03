Стало известно, на что россияне тратят половину свободного времени

Половину своего досуга россияне тратят на просмотр новостей по телевизору, в Интернете или газетах. При этом такой вариант времяпровождения характерен как для выходных, так и для будних дней. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

В выходные изучению СМИ максимум внимания уделяет 45% мужчин и 40,6% женщин, а в будни — 55,5% и 51,3% соответственно. Следующими по популярности вариантами проведения свободного времени у россиян идут общение с людьми, размышления о жизни и посещение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.

Социальный психолог Алексей Рощин пояснил, что желание узнавать новости заложено в инстинктах и рефлексах человека. По словам специалиста, таким образом люди удовлетворяют ряд психологических потребностей — познавательную и аффилиативную (стремление ощущать принадлежность к какой-либо группе).