Стало известно, на что россияне тратят половину свободного времени

Половину своего досуга россияне тратят на просмотр новостей по телевизору, в Интернете или газетах. При этом такой вариант времяпровождения характерен как для выходных, так и для будних дней. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.
В выходные изучению СМИ максимум внимания уделяет 45% мужчин и 40,6% женщин, а в будни — 55,5% и 51,3% соответственно. Следующими по популярности вариантами проведения свободного времени у россиян идут общение с людьми, размышления о жизни и посещение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
Социальный психолог Алексей Рощин пояснил, что желание узнавать новости заложено в инстинктах и рефлексах человека. По словам специалиста, таким образом люди удовлетворяют ряд психологических потребностей — познавательную и аффилиативную (стремление ощущать принадлежность к какой-либо группе).
В свою очередь первый зампред Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что от новостной повестки можно устать и получить массу негативных эмоций. Он подчеркнул, что обществу необходимо больше позитивных публикаций.