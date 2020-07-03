Представитель актёра Геннадия Хазанова опроверг информацию СМИ о его госпитализации

Концертный директор известного советского и российского актёра Геннадия Хазанова, Табриз Шахиди, опроверг сведения о том, что артисту стало плохо и ему может быть необходима госпитализация.

— Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности. Геннадий Викторович в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался, — сказал Лайфу Шахиди.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что у 74-летнего артиста возникли серьёзные проблемы с дыханием и ему пришлось вызвать скорую помощь.