Представитель актёра Геннадия Хазанова опроверг информацию СМИ о его госпитализации

Концертный директор известного советского и российского актёра Геннадия Хазанова, Табриз Шахиди, опроверг сведения о том, что артисту стало плохо и ему может быть необходима госпитализация.
— Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности. Геннадий Викторович в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался, — сказал Лайфу Шахиди.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что у 74-летнего артиста возникли серьёзные проблемы с дыханием и ему пришлось вызвать скорую помощь.
Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, телеведущий, общественный деятель, актёр театра и кино, руководитель Московского государственного театра эстрады. Является народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии РФ, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Известен по ряду фильмов и сериалов, включая "Мою прекрасную няню" и ремейк "Кавказской пленницы", а также по озвучке знаменитого попугая Кеши.