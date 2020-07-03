В Магнитогорске ВИЧ-инфицированный изнасиловал школьницу и забил её молотком

Как уточняется, 29-летнего Артёма М. родители девочки наняли для ремонта квартиры. Когда взрослых не было дома, злоумышленник попросил школьницу помочь и, когда она подошла, накинулся на неё. После нескольких сильных ударов он её изнасиловал, а затем — взялся за молоток. От полученных травм жертва скончалась на месте. Убийцу поймали в тот же день, при этом он пытался ввести всех в заблуждение, утверждая, что обнаружил тело истерзанной девочки, когда вернулся из магазина.