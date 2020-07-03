"Воздержитесь!" Родные Абдулманапа Нурмагомедова призвали земляков не приезжать на похороны

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Родные умершего отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, призвали земляков не приезжать на его похороны, чтобы не ухудшать эпидемиологическую ситуацию в Дагестане. Своё обращение они опубликовали в "Инстаграме".
Всех, кто захочет выразить соболезнования и почтение умершему, просят сделать это по телефону, без личных визитов.
— У нас очень тяжёлая ситуация в республике, поэтому убедительная просьба ограничиться телефонными [звонками]... Мы знаем, что вы — спортсмены, друзья, близкие — очень любите и уважаете Абдулманапа, — сказал брат тренера Нурмагомед.
Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. 57-летний Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.
Ранее тренер Конора Макгрегора выразил соболезнования семье погибшего.