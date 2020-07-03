"Воздержитесь!" Родные Абдулманапа Нурмагомедова призвали земляков не приезжать на похороны

Видео © Instagram / kizilyurtrn

Родные умершего отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, призвали земляков не приезжать на его похороны, чтобы не ухудшать эпидемиологическую ситуацию в Дагестане. Своё обращение они опубликовали в "Инстаграме".

Всех, кто захочет выразить соболезнования и почтение умершему, просят сделать это по телефону, без личных визитов.

— У нас очень тяжёлая ситуация в республике, поэтому убедительная просьба ограничиться телефонными [звонками]... Мы знаем, что вы — спортсмены, друзья, близкие — очень любите и уважаете Абдулманапа, — сказал брат тренера Нурмагомед.