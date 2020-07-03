Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Воздержитесь!" Родные Абдулманапа Нурмагомедова призвали земляков не приезжать на похороны

Они объяснили, что хотят предотвратить распространение CoViD-19.

469

Видео © Instagram / kizilyurtrn

Родные умершего отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, призвали земляков не приезжать на его похороны, чтобы не ухудшать эпидемиологическую ситуацию в Дагестане. Своё обращение они опубликовали в "Инстаграме".

Всех, кто захочет выразить соболезнования и почтение умершему, просят сделать это по телефону, без личных визитов.

У нас очень тяжёлая ситуация в республике, поэтому убедительная просьба ограничиться телефонными [звонками]... Мы знаем, что вы — спортсмены, друзья, близкие — очень любите и уважаете Абдулманапа, — сказал брат тренера Нурмагомед.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. 57-летний Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.

Ранее тренер Конора Макгрегора выразил соболезнования семье погибшего.

Выбор редакции

Loading...