В Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" бросили гранату

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива сообщил, что в Полтаве националисты бросили гранату в офис партии. Видео с места происшествия Кива опубликовал в своём фейсбуке.

— В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату, — написал политик в соцсети.

Он рассказал в интервью NewsOne, что неизвестный в маске подбежал к открытому на первом этаже офиса окну и кинул в него снаряд. Секретарь чудом осталась жива, так как в момент происшествия находилась в другом помещении. Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом, наведёт ли он порядок в стране.