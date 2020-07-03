Орбиту МКС решили скорректировать из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Орбиту Международной космической станции скорректировали, чтобы исключить столкновение с мусором. Об этом рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

Для того чтобы осуществить манёвр, пришлось задействовать двигатель грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованный к отсеку модуля "Звезда" на российском сегменте станции.

— Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров, — цитирует собеседника РИА "Новости".

Представитель госкорпорации уточнил, что сейчас на орбите в команде космонавтов госкорпорации находятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Вместе с ними астронавты NASA Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

В "Роскосмосе" заверили, что ситуация на МКС контролируется Центрами управления полётами в Королёве и в Хьюстоне. Что именно угрожало станции, не уточняется.