Москвич попался на новый способ мошенничества на "ДТП и разбитом Vertu" и потерял более миллиона

В Москве появился новый способ мошенничества. Одной из жертв стал житель столицы Владимир, которого обманули на 18 тысяч долларов (около 1 250 000 рублей). Злоумышленники инсценировали ДТП и, воспользовавшись шоковым и подавленным состоянием мужчины, потребовали от него "компенсацию". Об этом Лайфу сообщил источник.

Владимир возвращался домой после рабочего дня, когда, пропустив пешеходов на переходе, он услышал стук по автомобилю. Выйдя из машины, москвич увидел человека в костюме, лежащего на дороге. Он сразу начал с криками обвинять Владимира в том, что тот его сбил и разбил ему дорогостоящий телефон марки Vertu, после чего попросил телефон, чтобы позвонить в "112". Таким образом мошенник связался со своими сообщниками, они зафиксировали его номер и с помощью подменной IP-телефонии перезвонили Владимиру, представившись сотрудниками ГИБДД. Злоумышленники начали рассказывать ему о последствиях "произошедшего ДТП", в том числе лишении прав и отгоне авто на штраф-стоянку.

Мужчина, которого якобы сбили, предложил москвичу решить вопрос на месте за крупную сумму денег. Для этого они вместе съездили к Владимиру домой, где он передал мошеннику более миллиона рублей. Отойдя от произошедшего, москвич понял, что его обманули, и написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители активно ищут злоумышленников и проверяют их причастность к другим подобным инцидентам.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про замдиректора московского ресторана, которая попалась на уловку мошенника и перевела на карту незнакомцу 72 тысячи рублей. Большую часть этих денег девушка взяла из кассового аппарата, около 15 тысяч — с личного счёта.