"Михаил Олегович, мы с Вами!" Поклонники Ефремова устроили перформанс под окнами его квартиры — видео

Фанаты Михаила Ефремова устроили перформанс под окнами квартиры, где актёр находится под домашним арестом. Двое собравшихся снимали происходящее на камеры, один играл на музыкальном инструменте. Для усиления звука активисты принесли с собой колонки.

Также поклонники развернули баннер с хештегом "Михаил Олегович, мы с Вами!". Видел ли их выступление сам Ефремов, непонятно. На записи слышна мелодия песни "Кукушка".

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный неразговорчив, у Ефремова обострились болячки.