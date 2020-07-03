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"Михаил Олегович, мы с Вами!" Поклонники Ефремова устроили перформанс под окнами его квартиры — видео

Наблюдал ли за их выступлением сам артист, непонятно.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фанаты Михаила Ефремова устроили перформанс под окнами квартиры, где актёр находится под домашним арестом. Двое собравшихся снимали происходящее на камеры, один играл на музыкальном инструменте. Для усиления звука активисты принесли с собой колонки.

Также поклонники развернули баннер с хештегом "Михаил Олегович, мы с Вами!". Видел ли их выступление сам Ефремов, непонятно. На записи слышна мелодия песни "Кукушка".

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный неразговорчив, у Ефремова обострились болячки.

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