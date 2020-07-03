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Подозреваемой в хищении 40 млн рублей оказалась замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич

Сейчас МВД просит о её аресте.

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Фото © Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Задержанной по делу о хищении 40 млн рублей у Минобрнауки РФ оказалась замглавы ведомства Марина Лукашевич. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия о её аресте. Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В Минобрнауки рассказали, что "содействуют работе правоохранительных органов".

Ранее в МВД сообщили, что в Москве задержали двух человек — высокопоставленного чиновника Минобрнауки и бизнесвумен — по делу о хищении бюджетных средств. По данным следствия, ущерб от действий подозреваемых составил более 40 млн рублей. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов уголовного дела о мошенничестве.

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