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"Серьёзная утрата". Спортсмены выразили соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Они отметили, что его смерть — большая потеря не только для родных.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова — значительная утрата для спорта, заявил в беседе с телеканалом "360" тренер по смешанным боевым единоборствам (ММА) Александр Высотин.

Он заметил, что не знал коллегу лично, однако наслышан о его многочисленных достижениях.

Он много чемпионов мира воспитал, сын его — чемпион UFC. Конечно же, серьёзная утрата для спорта. Соболезную Хабибу и всем родственникам, — добавил он.

Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил искренние соболезнования родным Нурмагомедова-старшего и признался, что до сих пор не может поверить в то, что его больше нет. Спортсмен отметил, что и сам пережил смерть тренера в 2007 году и отчасти понимает, каково сейчас Хабибу.

Он добавил, что Абдулманап был не просто отцом — он действительно сделал для сына всё, что было в его силах. При этом у него были и другие воспитанники, для которых он тоже был дорог.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.

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