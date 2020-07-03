Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Самаре завели уголовное дело на воспитательницу, вытряхнувшую девочку из коляски

Накануне женщину уволили из дома ребёнка.

292

В Самаре завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на теперь уже бывшую воспитательницу, применившую насилие в отношении девочки в соцучреждении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дело передано в Советский межрайонный следственный отдел города Самары, уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент на территории дома ребёнка "Солнышко" произошёл вечером 1 июля. Воспитательница, сидя на стуле в беседке, вытряхнула из игрушечной коляски двухлетнюю девочку. Ребёнок упал на пол и стал плакать, женщина продолжала сидеть на месте, не обращая на малышку внимания. После случившегося сама воспитательница и сотрудница, наблюдавшая за происходящим, были уволены.

Выбор редакции

Loading...