Суд огласил приговоры участникам "пикника" у Вечного огня в Кронштадте

Кронштадтский районный суд Петербурга поставил точку в деле трёх вандалов, решивших пожарить шашлыки у Вечного огня. Две участницы пикника — Анна Кухарева и Светлана Дрёмина — выплатят судебные штрафы по 15 000 рублей каждая, уголовное преследование в отношении девушек прекращено.
Пожарившему шашлыки на Вечном огне Николаю Поликарпову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, передаёт газета "Петербургский дневник". Издание отмечает, что подсудимый полностью признал вину в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, он раскаялся.
Как ранее сообщал Лайф, свой дикий пикник компания устроила поздно вечером 24 мая. Троица подъехала к мемориалу на автомобиле Skoda Octavia, причём все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры вандалы оставили у подножия памятника.
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