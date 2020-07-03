Суд огласил приговоры участникам "пикника" у Вечного огня в Кронштадте

Кронштадтский районный суд Петербурга поставил точку в деле трёх вандалов, решивших пожарить шашлыки у Вечного огня. Две участницы пикника — Анна Кухарева и Светлана Дрёмина — выплатят судебные штрафы по 15 000 рублей каждая, уголовное преследование в отношении девушек прекращено.

Пожарившему шашлыки на Вечном огне Николаю Поликарпову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, передаёт газета "Петербургский дневник". Издание отмечает, что подсудимый полностью признал вину в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, он раскаялся.