Снайпера ВОВ Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

В США назвали легендарного снайпера времён ВОВ Героя Советского Союза Василия Зайцева одним из пяти лучших стрелков в мировой истории. Статью публикует американское издание We Are The Mighty.
— Одно дело — быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое — сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда, — отметили в издании.
Василий Зайцев родился в марте 1915 года в селе Еленинка Оренбургской губернии. В 12 лет Василий получил в подарок своё первое охотничье ружьё. С раннего детства его учили метко стрелять, бить зверя в глаз. Во время Сталинградской битвы Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. Кроме того, непосредственно на переднем крае обороны Зайцев обучал снайперскому мастерству боевых товарищей. За два месяца он подготовил 28 человек.
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