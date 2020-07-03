Снайпера ВОВ Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

— Одно дело — быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое — сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда , — отметили в издании.

Василий Зайцев родился в марте 1915 года в селе Еленинка Оренбургской губернии. В 12 лет Василий получил в подарок своё первое охотничье ружьё. С раннего детства его учили метко стрелять, бить зверя в глаз. Во время Сталинградской битвы Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. Кроме того, непосредственно на переднем крае обороны Зайцев обучал снайперскому мастерству боевых товарищей. За два месяца он подготовил 28 человек.