Бастрыкин рассказал об уголовных делах об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы ВОВ

Сотрудники Следственного комитета России изучают все обстоятельства в рамках возбуждённых в 2019 году дел об уничтожении более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

— И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны, — уточнил председатель СК.