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Бастрыкин рассказал об уголовных делах об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы ВОВ

Не все лица, причастные к совершению преступлений, были известны.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Сотрудники Следственного комитета России изучают все обстоятельства в рамках возбуждённых в 2019 году дел об уничтожении более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны, — уточнил председатель СК.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида советских граждан на территории Ростовской области после обнаружения новых архивных документов времён Великой Отечественной войны. По данным историков, от рук эсэсовцев погибло более 30 тысяч жителей региона.

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