В Минобороны считают, что США заранее спланировали выход из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был спланирован заранее, поэтому у Вашингтона нет оснований обвинять в этом Москву, заявил в беседе с журналистами замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Таким образом он отреагировал на позицию экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, изложенную в его мемуарах. В своей книге политик настаивает на том, что Россия якобы согласилась с выводами Штатов об утрате актуальности упомянутого договора.

— Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения — беспочвенные, — сказал Фомин.