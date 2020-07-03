Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Минобороны считают, что США заранее спланировали выход из ДРСМД

В ведомстве не согласились с позицией экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, изложенной в его мемуарах.

139

Фото © Shutterstock

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был спланирован заранее, поэтому у Вашингтона нет оснований обвинять в этом Москву, заявил в беседе с журналистами замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Таким образом он отреагировал на позицию экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, изложенную в его мемуарах. В своей книге политик настаивает на том, что Россия якобы согласилась с выводами Штатов об утрате актуальности упомянутого договора.

Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения — беспочвенные, — сказал Фомин.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля 2019 года закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.

Выбор редакции

Loading...