В Минобороны считают, что США заранее спланировали выход из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был спланирован заранее, поэтому у Вашингтона нет оснований обвинять в этом Москву, заявил в беседе с журналистами замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
Таким образом он отреагировал на позицию экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, изложенную в его мемуарах. В своей книге политик настаивает на том, что Россия якобы согласилась с выводами Штатов об утрате актуальности упомянутого договора.
— Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения — беспочвенные, — сказал Фомин.
Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля 2019 года закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.
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