Высокопоставленный чиновник Минобрнауки задержан по делу о хищении более 40 млн

В Москве задержали высокопоставленного чиновника Минобрнауки и бизнесвумен по делу о хищении бюджетных средств. По данным следствия, ущерб от действий подозреваемых составил более 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

По данным полиции, в 2016 году глава коммерческой организации получила деньги из бюджета и заключила договоры с подконтрольными бизнесменами, чтобы те выполнили работы для Министерства образования и науки РФ. Однако в полном объёме выполнять свои обязательства она не собиралась.

— Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приёмку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинён ущерб в размере более 40 млн рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.