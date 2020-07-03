Тренер Конора Макгрегора выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана выразил соболезнования семье и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Своё послание он опубликовал в "Твиттере".

Коллега умершего отметил, что крайне опечален трагической новостью. По его словам, умерший был гением единоборств и вдохновителем для многих успешных и начинающих бойцов.

— Печально, что он [ушёл] в расцвете тренерской карьеры, ужасная утрата и потеря, — написал Кавана.