Тренер Конора Макгрегора выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана выразил соболезнования семье и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Своё послание он опубликовал в "Твиттере".
Коллега умершего отметил, что крайне опечален трагической новостью. По его словам, умерший был гением единоборств и вдохновителем для многих успешных и начинающих бойцов.
— Печально, что он [ушёл] в расцвете тренерской карьеры, ужасная утрата и потеря, — написал Кавана.
Он также выразил соболезнования и пожелал близким умершего всего лучшего в эти непростые времена.
Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. 57-летний Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.