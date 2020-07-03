Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тренер Конора Макгрегора выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

Он назвал коллегу гением и вдохновителем для многих успешных и начинающих бойцов.

348

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана выразил соболезнования семье и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Своё послание он опубликовал в "Твиттере".

Коллега умершего отметил, что крайне опечален трагической новостью. По его словам, умерший был гением единоборств и вдохновителем для многих успешных и начинающих бойцов.

Печально, что он [ушёл] в расцвете тренерской карьеры, ужасная утрата и потеря, — написал Кавана.

Он также выразил соболезнования и пожелал близким умершего всего лучшего в эти непростые времена.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня. 57-летний Абдулманап попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Похоронят Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе в Дагестане.

Выбор редакции

Loading...