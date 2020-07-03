Сенатор Клишас заявил о возможности проведения электронного голосования на выборах в Госдуму

Оно максимально достоверно и прозрачно.

Формат электронного голосования может быть применён при следующих выборах в Государственную думу. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В беседе с РИА "Новости" сенатор рассказал, что Совфед подготовит законопроекты о распространении онлайн-голосования на думские и президентские выборы.