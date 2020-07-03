Сенатор Клишас заявил о возможности проведения электронного голосования на выборах в Госдуму
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Оно максимально достоверно и прозрачно.
Формат электронного голосования может быть применён при следующих выборах в Государственную думу. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В беседе с РИА "Новости" сенатор рассказал, что Совфед подготовит законопроекты о распространении онлайн-голосования на думские и президентские выборы.
В шоу "Дайте сказать!" Клишас заявил, что эта форма плебисцита доказала свою достоверность и прозрачность. По мнению сенатора, электронное голосование — будущее большинства избирательных систем.