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Сенатор Клишас заявил о возможности проведения электронного голосования на выборах в Госдуму

Оно максимально достоверно и прозрачно.

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Формат электронного голосования может быть применён при следующих выборах в Государственную думу. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В беседе с РИА "Новости" сенатор рассказал, что Совфед подготовит законопроекты о распространении онлайн-голосования на думские и президентские выборы.

В шоу "Дайте сказать!" Клишас заявил, что эта форма плебисцита доказала свою достоверность и прозрачность. По мнению сенатора, электронное голосование — будущее большинства избирательных систем.

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