Драка пенсионеров в одной из московских больниц закончилась трагедией

В московской городской больнице имени В.В. Вересаева в ночь на 3 июля подрались два пенсионера, в результате один из них умер. О трагическом происшествии Лайфу рассказал источник.

По его словам, 74-летний Игорь Р. и 78-летний Владимир Л. лежали в одной палате, при этом у первого было психическое расстройство. Ночью он встал и несколько раз ударил палкой по голове второго пациента. Того увезли в реанимацию.

Потерпевший приехал в медучреждение с рядом серьёзных диагнозов и не выжил, несмотря на усилия медиков. При жизни у него выявили отёк головного мозга, рак левого лёгкого, гипертоническую болезнь, хроническую обструктивную болезнь лёгких, атеросклероз и хронический болевой синдром.

Совершившего убийство тоже доставили в реанимацию, но уже из-за сильного психического расстройства. После инцидента он совсем не мог говорить. Злоумышленника так и не смогли допросить, так как в присутствии полицейских он вёл себя неадекватно.

Правоохранители не оставляют надежды пролить свет на обстоятельства смертельного конфликта и узнать, что же произошло той ночью.