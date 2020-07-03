Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17

Нидерландский суд разрешил приобщить к делу о крушении малайзийского "боинга", который был сбит в небе над Донбассом летом 2014 года, выводы из докладов российской компании "Алмаз-Антей". Об этом на слушаниях сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Стинхейс отметил, что суд удовлетворил запрос на допрос эксперта "Алмаз-Антея". Его расспросят "о вероятности взрыва ракеты ЗРК "Бук" рядом с самолётом.
Напомним, Boeing 777-200, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Российская сторона обвинила следствие в предвзятости.