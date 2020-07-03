Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятках

Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, он задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

Денежные средства задержанный получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве. Взамен следователь должен был принять решение в пользу человека, давшего взятки.

— Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные ФСБ России, — отметили в СКР.