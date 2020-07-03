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Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятках

Задержание было проведено совместно с сотрудниками ФСБ.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, он задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

Денежные средства задержанный получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве. Взамен следователь должен был принять решение в пользу человека, давшего взятки.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные ФСБ России, — отметили в СКР.

Задержание провели сотрудники СК совместно с Федеральной службой безопасности. В ведомстве уточнили, что в суде будут ходатайствовать о заключении следователя под стражу.

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