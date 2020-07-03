Он родился в крохотном селении Дагестана и стал мировой звездой. Каким был величайший тренер и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов

Первым о смерти звёздного тренера сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

— Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение! — написал Рамзан Ахматович.

О заболевании Абдулманапа Нурмагомедова коронавирусом стало известно в конце апреля, когда дагестанский специалист был доставлен в одну из городских больниц Махачкалы. По данным Лайфа, болезнь протекала спокойно, но в один из дней в ходе утренней зарядки Абдулманапу Магомедовичу стало плохо. В срочном порядке его спецрейсом доставили в Москву, где на базе военного госпиталя у Нурмагомедова был диагностирован инсульт и подтверждено заболевание коронавирусом. Пациент был введён в состояние комы и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По сообщению родственников специалиста, его состояние оставалось тяжёлым, было поражено 75% лёгких. Готовность оказать всевозможную поддержку в лечении топового тренера в личном разговоре с Хабибом Нурмагомедовым выразил президент страны Владимир Путин. Появилась информация, что Абдулманапа Магомедовича планируют даже отправить на лечение в Германию…

В середине июня люди, знакомые с ситуацией, стали подтверждать, что состояние Нурмагомедова улучшается, он идёт на поправку. В частности, об этом сказал тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

— Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел, — рассказал в интервью американский наставник.

По данным Лайфа, в конце прошлого месяца Абдулманап Магомедович вышел из комы. У врачей было подозрение, что Нурмагомедов, возможно, полностью лишился памяти. Но специалист узнал своего сына Хабиба, кивнув головой, когда тот вошёл к нему в палату…

Четыре дня назад Хабиб выложил в "Инстаграме" пост, подписав фото лаконично: "Отец…" Было ли это каким-то предвестником, знал ли Орёл о том, что совсем скоро отца не станет?

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова, безусловно, огромный удар по всей индустрии смешанных единоборств. О 57-летнем наставнике известно во всех уголках планеты, где есть хоть какие-то ММА или их подобие. И дело даже не в том, что Нурмагомедов включён в Книгу рекордов Гиннесса как человек, воспитавший 18 чемпионов мира по самбо, или в том, что он отец Хабиба. Вернее, не только в этом… Отец Орла сам по себе достаточно харизматичный человек, способный привлечь внимание абсолютно любого собеседника яркой речью, оригинальными умозаключениями и… цифрами. Апеллирование к цифрам всегда было его сильной стороной.

Если вы задавали вопрос Нурмагомедову, то должны были быть готовы получить встречный вопрос, но уже с предложением подумать над цифрами, о которых вы даже не задумывались! Вообще, вокруг Абдулманапа Магомедовича всегда была какая-то магия. Огромный, непререкаемый авторитет тянул к нему людей с самыми различными вопросами и просьбами. Нельзя, наверное, сказать, что заслуженный тренер России был очень прост, но то, что у него непостижимым образом находились силы всё выслушать и чем-то помочь, хотя бы советом, — факт!

После победы Хабиба в бою за пояс чемпиона UFC, а затем победы над Конором Макгрегором пик популярности Абдулманапа Магомедовича достиг предела. Перед наставником открылись абсолютно любые двери…

Авторитет Нурмагомедова действительно поражал, и в 57 лет его жизнь в какой-то степени только начиналась… Несмотря на огромный жизненный опыт, тренера из крохотного селения Сильди впереди должно было ждать ещё много чего нового и интересного. Спорт, политика, бизнес… Абдулманап Магомедович мог добиться колоссальных результатов, сделав свой клан самым влиятельным в Дагестане. Возможно, он это успел сделать…

Не стоит удивляться, если однажды в США снимут фильм о нём. Жизнь Абдулманапа Нурмагомедова — это ода американской мечте. Этот человек сделал себя сам, пройдя все жизненные испытания, среди которых безденежье было не самым сложным. Такими людьми стоит восхищаться и изучать их жизненный путь. Увы, для целого поколения не только дагестанских мальчишек делать это придётся по каким-то архивным записям, интервью, рассказам. И ценность этих материалов — теперь на вес золота…

Выражаем глубокие соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!