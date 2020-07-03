"Мы соскучились". Третьяковская галерея открылась для посетителей — видео

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Сегодня Третьяковская галерея вновь открыла свои двери для посетителей. Музей ушёл на карантин с середины марта в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Лайф узнал, как теперь работает галерея и какие правила должны соблюдать все посетители.
При входе в здание сотрудники измеряют пришедшим температуру, там же установлен санитайзер — желающие могут обработать руки.
— Мы просим всех посетителей приобретать билеты заранее и приходить в выбранный день и время. Мы рекомендуем осматривать экспозиции за два часа, — рассказала заместитель гендиректора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш.
Она отметила, что, если этого времени не хватит, из здания посетителя никто выгонять не станет. Все любители искусства должны находиться в помещениях в масках.
Количество посетителей зависит от квадратуры помещения. В музее увеличена частота санитарной обработки, там регулярно обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют люди.
— Конечно, мы ждали, конечно, нам очень хотелось, конечно, мы соскучились. Мы привыкли ходить по музеям, не только в Москве, и поэтому мы очень соскучились, — поделилась посетительница Жанна Строголева.
Напомним, в июне в Третьяковской галерее проводились давно запланированные ремонтные работы.