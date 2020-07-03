"Страшно, волнительно". Лайф узнал, как прошёл первый день сдачи ЕГЭ в России

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Сегодня по всей России прошёл первый день сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе. В пунктах, где выпускники проходят испытания, соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора — средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и дезинфекция помещений.

— В кабинет на экзамен можно попасть, только пройдя дезинфекцию, замер температуры и, естественно, при наличии участника в списках на экзамен. Участники на самом экзамене имеют право находиться без масок и перчаток, а все организаторы, все работники пункта обязательно находятся в маске и перчатках, — рассказала Лайфу руководитель пункта проведения ЕГЭ в одной из школ в Кемерове Наталья Воронина.

Начальник Управления общего образования Минобрнауки Челябинской области Елена Тюрина также отметила, что в школах региона соблюдаются все необходимые рекомендации по дезинфекции и защите от распространения коронавируса. Выпускники могут надеть перчатки и маски по своему желанию.

— Мы раздвинули парты таким образом, что дистанция между ними соблюдается. И на протяжении всего экзамена в каждой аудитории работает дезинфицирующая лампа, — сказала Тюрина.

Выпускники перед экзаменом поделились, что очень волнуются, так как от результатов ЕГЭ зависит их будущее. Однако молодые люди уверены в себе и отмечают, что готовились целый год.