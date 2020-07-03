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Суд продлил срок задержания замглавы Минобрнауки Лукашевич

Ранее чиновницу заподозрили в хищении бюджетных средств.

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Фото © LIFE

Видео © LIFE

Тверской суд Москвы вынес решение о продлении задержания на 72 часа заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

Сообщается, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении чиновницы отложено до 6 июля.

Фото © LIFE

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Ранее был продлён срок задержания начальника Управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит подозреваемым по этому же делу.

Напомним, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по делу о хищении бюджетных средств. По данным следствия, ущерб от действий подозреваемых составил около 40 миллионов рублей.

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