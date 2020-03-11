Британские ВВС рассказали о перехвате русских "медведей"

Британия направила истребители Typhoon для сопровождения самолётов Ту-142 ВКС России, которые оказались "в зоне интересов королевства". Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

— Два российских дальних противолодочных самолёта Bear-F [по классификации НАТО] Ту-142 приблизились [к Великобритании] с северо-востока и следовали в международном воздушном пространстве вдоль западного побережья королевства на юг, — говорится в сообщении.

Далее контроль за российскими противолодочными самолётами вёлся уже силами французской авиации, после чего ТУ-142 развернулись обратно на север. Отмечается, что суверенное воздушное пространство Великобритании нарушено не было.

Ранее Лайф сообщал, что российские ВКС успешно завершили плановый полёт над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов.