Завершился плановый полёт российских Ту-142 над Атлантикой

Два противолодочных самолёта Ту-142 11 марта выполнили плановый полёт над акваториями Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

— Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 выполнили очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью иберийской Атлантики, — рассказали в пресс-службе.

В Северном флоте РФ также отметили, что полёт проходил в соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее воздушные суда совершали полёт в воздушном пространстве вблизи Аляски. Во время нахождения в воздушном пространстве у границ США их сопровождали два американских лайнера.